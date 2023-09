Festa dello sport, il format di Opes conquista Terracina

Festa dello Sport a Terracina, successo per la prima giornata. Domani evento conclusivo con lo Sportcity Day.

Buona la prima per la “Festa dello Sport”, sbarcata nella città di Terracina, grande affluenza è stata registrata nella giornata di oggi. Il format, ideato da Opes Latina, si afferma e mette nuove radici per portare una ventata di novità e numerose attività sportive per una kermesse imperdibile in occasione dello SportCity Day.

L’evento, realizzato con il contributo del Comune di Terracina, si svolgerà anche domani dalle 16 alle 20 sempre all’interno del Parco “La Pineta” e spiaggia adiacente, che saranno sede di spettacolo, musica, divertimento e tanto sport.

“Sono molto soddisfatta della partecipazione – afferma Alessandra Feudi, Assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi – è bellissimo vedere un così grande numero di giovani praticare sport. Per essere la prima volta della Festa della Sport a Terracina, visti i numeri possiamo affermare che è un format vincente che consente la promozione sportiva a 360°. Ringrazio Opes Latina per l’impeccabile organizzazione e vi invitiamo domani a partecipare alla giornata conclusiva della Festa dello Sport con lo Sportcity Day”

Domani ancora una volta sarà possibile effettuare prove gratuite e di approcciarsi a nuove discipline. Protagoniste tante associazioni, delle quali molte locali, che hanno accolto positivamente l’iniziativa.

La Festa dello Sport rientra tra gli appuntamenti del terzo Sportcity Day, l’evento che domani celebrerà lo sport in contemporanea in 140 città.

Sarà un momento straordinario che permetterà a migliaia di persone in tutta Italia, da nord a sud, di praticare sport liberamente nelle piazze, nelle strade e nei parchi dei centri urbani. Un modo di vivere la cultura del movimento, un’offerta variegata e completa permetterà ad oltre 200.000 cittadini di cimentarsi gratuitamente in tantissime attività sportive.

“Ottimo esordio per il nostro format a Terracina, oggi è stata una prima giornata ricca di attività tra convegni, esibizioni, dimostrazioni e musica per promuovere tutte le discipline, amatoriali e agonistiche. La Festa dello Sport nasce come un’occasione per divertirsi, incontrarsi e vivere insieme con la consapevolezza che lo sport per noi rappresenta un importante strumento di partecipazione e integrazione – commenta il Presidente di Opes Latina Daniele Valerio – Ci tengo a ringraziare tutta l’amministrazione di Terracina per aver creduto in questa iniziativa. Vi aspettiamo domani con lo Sportcity Day”.