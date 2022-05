Festa dello Sport, il programma: tre giorni di attività e spettacolo a Latina

Manca ormai pochissimo all’inizio della Festa dello Sport 2022, il Campo Coni di Latina dal 13 al 15 maggio sarà terra fertile di spettacolo, musica, divertimento e tanto sport.

Presso l’impianto via Botticelli, il Comitato Provinciale Opes Latina metterà in scena la kermesse di tre giorni, che verrà realizzata quest’anno in concomitanza con la corsa podistica tappa Bronze Fidal, Mezza Maratona di Latina del 15 maggio, che, con i suoi 1.000 partenti, maglie e medaglie dedicate a Latina, celebrerà la città che si appresta a compiere 90 anni.

Tanti gli eventi attesi, tra cui la CSC Student Marathon, organizzata dall’Asd In Corsa Libera e promossa da Città Sport e Cultura, che si svolgerà sabato 14 maggio 2022, giorno antecedente la competizione podistica nazionale.

Dalle 9.30 più di mille tra giovani, bambini ed accompagnatori, coloreranno le strade della città di Latina, per festeggiare insieme il 90esimo anno dalla sua nascita e promuovendone al contempo sport e cultura.

La Festa dello Sport è oltretutto tappa di Percorsi di Sport, un’iniziativa promossa da OPES e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, con l’intento di riavvicinare alla sana attività fisica tutti quei cittadini che a causa della pandemia hanno abbandonato gli impianti sportivi e le loro passioni.

La Festa dello Sport prevede un fitto calendario di attività cadenzate tra venerdì 13 maggio dalle 16 alle 20, sabato 14 maggio dalle 8.30 alle 20 e domenica 15 maggio sempre dalle 8.30 alle 20.

Ecco il programma dell’intera manifestazione.

VENERDÌ 13

Si partirà da venerdì 13. Il palco ospiterà dalle 16-16.30 l’esibizione di danza a cura di La Joie De La Danse, dalle 16.30-17 esibizione di danza a cura di Petit pas, dalle 17-18 esibizione di zumba a cura di Fit Express Latina, dalle 18-18.30 esibizione di reggaeton a cura di Fight Club Frasca Academy, dalle 18.30-19 esibizione tabata a cura di Fit Express Latina ed infine dalle 19-20 esibizione di danza a cura di NSD Non Solo Danza.

Presso l’area espositiva dalle 16-19 conoscenza del cane e delle tecniche di falconeria a cura Qua La Zampa, dalle 16-19 esibizione e tornei calcio balilla a cura di Latina Calcio Balilla, gioco libero di dama italiana e dama internazionale a cura di Dama Latina, raccolta di bici-mtb non più utilizzate a cura di Bici x Umanità, attività di promozione e strumenti di gioco a cura di Agrifoglio e Gli Elfi Blu di Rosa, esposizione quadri I Colori dello Sport a cura dell’artista Lichinchi Domenico, esibizione tennistavolo a cura di Castello sezione di Latina. Dalle 17.30-20 esibizione di spinning a cura di Wayfit.

Nell’area verde campo centrale ed area verde laterale, dalle 15-19 gioco gonfiabile baseball a cura di Latina Baseball e dalle 17-18 nordic walking e camminata sportiva a cura del Girasole. Nell’area pattinaggio dalle 16-18 esibizione di pattinaggio artistico a cura di Anthea Skating e dalle 18-20 esibizione di pattinaggio corsa a cura di Speedy Wheels.

Presso l’area campo di basket dalle 16-18 minibasket a cura della Smg Latina, dalle 18-20 minibasket femminile a cura di Leonesse. Nell’area arti marziali dalle 18.30-19 circuito funzionale e dalle 19-20 esibizione di ju jitsu, entrambe a cura di Way Fit. Dalle 19-20 esibizione di Asia Thai Chi Latina.

SABATO 14

Sabato mattina alle 9.30 partirà da Piazza del Popolo la CSC Student Marathon.

Al Campo Coni invece sul palco dalle 11-12.30 esibizione capoeira a cura di Acorda Capoeira Maestro Ismael, dalle 16.00-16.30 esibizione di ginnastica ritmica a cura di Vrg Latina, dalle 16.30-17 esibizione di danza a cura di Centro Danza Harmonia, dalle 17-17.30 esibizione di danza a cura di Fight Club Frasca Academy, dalle 17.30-18 esibizione di Elaine Danza Cubana, dalle 18-18.15 esibizione di tip tap e danza a cura di Les Claquettes 2.0, dalle 18.15-19 esibizione di Danza a cura di Tersicore e dalle 19-19.30 esibizione di danza a cura di Centro Danza Isadora.

Presso l’area espositiva dalle 11-13 esibizione di spinning a cura di Way Fit, dalle 15-20 conoscenza del cane e delle tecniche di falconeria a cura di Qua La Zampa, esibizione e tornei calcio balilla a cura di Latina Calcio Balilla, gioco libero dama italiana e dama internazionale a cura di Dama Latina, raccolta di bici-mtb non più utilizzate a cura di Bici x Umanità, attività di promozione e strumenti di gioco a cura di Agrifoglio e Gli Elfi Blu di Rosa, esposizione quadri I Colori dello Sport a cura dell’artista Lichinchi Domenico, esibizione di soft air a cura di Pugnus Dei, esibizione tennistavolo a cura di Castello sezione di Latina e dalle 17-19 esibizione di body flying a cura di Movimento e Benessere.

Nell’area verde Campo Centrale/Area Verde Laterale/Pista, dalle 16-19 raduno provinciale di mini volley a cura della FIPAV Latina, dalle 15-20 gioco gonfiabile baseball a cura di Latina Baseball, dalle 17-17.15 premiazione del campione professionista k1 Diego Antonelli, dalle 17-20 esibizione di rugby under 5/7 a cura di Rugby Latina e dalle 17.30-18.30 esibizione di Asia Thai Chi Latina. Nell’area ginnastica dalle 16-18 esibizione di ginnastica artistica a cura della Enrico Mattei.

Nell’area pattinaggio dalle 15-18 esibizione di freestyle adulti e bambini a cura del Palaroller, dalle 18-20 esibizione di pattinaggio corsa a cura di Speedy Wheels. Presso l’area campo di basket dalle 09-12.15 minibasket a cura della Smg Latina e dalle 16-19.30 minibasket a cura di Inteam.

Presso il gonfiabile FIMAP dalle 16.30-17.30 posturale e dalle 17-18 circuito funzionale, entrambe a cura di Way Fit. Nell’area arti marziali dalle 15:30-16:30 esibizione karate a cura della Sport per Tutti, 16:30-17 esibizione di kick boxing e pugilato a cura de Fight Club Frasca Academy, dalle 17-18 esibizione di taekwondo-muaythai progetto no bullismo a cura del Team Iadevaia e dalle 18:00-20:00 esibizione di kick boxing a cura del Palafight.

DOMENICA 15

Alle 8.30 partirà la Mezza Maratona di Latina dal Campo Coni.

A seguire sul palco dalle 10-11 lezione di hata yoga a cura di Way Fit. Si passa poi al pomeriggio dalle 16-17 esibizione di danza a cura di MB Dance School di Barbara Milani, dalle 17-17.30 esibizione danza e canto a cura della Morgan Roses, dalle 17.30-18 esibizioni e coreografie della Confidance Academy a cura di Tiziana Donato, dalle 18-18:30 esibizione di Elaine Danza Cubana, dalle 18.30-19 esibizione di danza a cura della Tersicore, dalle 19-19.40 esibizione di danza-hip hop-orientale a cura di Magici Eventi, dalle 19.40-20 esibizione di ginnastica aerobica a cura di Aeros Latina.

Presso l’area espositiva dalle 15-20 conoscenza del cane e delle tecniche di falconeria a cura di Qua La Zampa, esibizione e tornei di calcio balilla a cura di Latina Calcio Balilla, gioco libero e torneo di dama italiana e dama internazionale a cura di Dama Latina, raccolta di bici-mtb non più utilizzate a cura di Bici x Umanità, attività di promozione e strumenti di gioco a cura di Agrifoglio e Gli Elfi Blu di Rosa, esposizione di quadri I Colori dello Sport a cura dell’artista Lichinchi Domenico, esibizione di soft air a cura di Pugnus Dei, esibizione tennistavolo a cura di Castello sezione di Latina e dalle 17-19 esibizione di body flying a cura di Movimento e Benessere.

Nell’area verde campo centrale dalle 15-20 gioco gonfiabile baseball a cura di Latina Baseball e dalle 14.30-20 si terranno i campionati regionali di società under 14 a cura della FIDAL Latina. Nell’area ginnastica dalle 16.30-19.30 esibizione di ginnastica artistica e aerobica a cura della Gymnova Latina. Presso l’area campo di basket dalle 09-12.15 minibasket femminile a cura della Smg Latina, dalle 16-19.30 minibasket femminile a cura della Smg Latina. Presso il gonfiabile FIMAP dalle 16-17 posturale e dalle 18-19 circuito funzionale, entrambe a cura di Way Fit. Nell’area arti marziali dalle 17-18 esibizione di Asia Thai Chi Latina e dalle 18-20 esibizione di ju-jutsu a cura del Palafight Latina.