Festa dello Sport, musica e spettacolo al Campo Coni

Torna l’appuntamento con la Festa dello Sport. Dopo il recente successo di Terracina, l’evento con alle spalle ben sedici edizioni è pronto ad andare in scena presso il Campo Coni di via Botticelli a Latina, nei pomeriggi di sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025. La Festa dello Sport, organizzata da Opes Latina e Pepe Blu, in collaborazione con Fidal Latina è dedicata alla promozione dell’attività fisica e dello stile di vita sano e coinvolge atleti e cittadini di tutte le età. Saranno allestiti stand, aree dedicate a diverse discipline sportive, dimostrazioni e prove aperte al pubblico, oltre che un momento speciale dedicato all’assegnazione delle benemerenze per meriti sportivi.

“La Festa dello Sport è un regalo alla città che da diciassette anni ormai, ha il compito di animare ed intrattenere, offrendo numerose attività – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale vicario Opes – Accoglieremo anche quest’anno tante associazioni sportive, nell’intento di offrire delle giornate di svago, divertimento e promozione sportiva per tutti, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a incentivare uno stile di vita attivo tra i cittadini. Un momento atteso e fortemente voluto sarà l’assegnazione delle benemerenze Opes per meriti sportivi, che anche quest’anno consentirà di dare lustro agli atleti che ogni giorno si adoperano nello sport”.

Due giornate di sport e divertimento per una la kermesse che ogni anno raduna centinaia di sportivi, associazioni e pubblico, con spettacoli di ogni disciplina, musica, esibizioni e tanto altro. Un grande contenitore di eventi, un format che ravviva la città di Latina. Una manifestazione a tutto tondo, che valorizza ogni forma di attività, un evento gratuito che conta già tantissimi, tra società ed atleti, che hanno fissato la loro presenza, a conferma di un calendario ricco di appuntamenti. Un palco appositamente dedicato ad artisti e ballerini che daranno il via allo spettacolo. Sarà prevista anche un’area espositiva e la presenza di un’area ristoro street food. Alcune delle esibizioni sono realizzate in collaborazione con US Acli Latina. A dare conferma della loro presenza tante discipline tra cui: danza con Riflessi di Danza, Mb Dance, Magic Jungle, Happy Dance Academy, Tersicore, Centro Danza Isadora, Dance Project, Magia Dance, Amawi Dance, Majorettes & Dancer Blue Twirling, Pole Dance della Pole Gang, Musical, arti marziali con Big Jim, Sport Per Tutti, Asia Thai Chi, Shin Ryu Jujtsu, Team Iadevaia. Kick boxing e pugilato con Fight Club Frasca Academy, minibasket con Smg Minibasket Center, pattinaggio con Speedy Wheels e Palaroller. Ed ancora, calcio balilla, tennis tavolo, dama con Dama Latina, point AIA – arbitri sezione di Latina, test events slalom in carrozzina di Special Olympics, motricità palla ovale con Rugbytots Latina, cicloturismo con Tourinbike, lancio del peso, salto in alto e in lungo e con l’asta con Nissolino Atletica Latina 80, bike e percorsi gincana con Il Pirata Sezze, tennis con Tennis R6, stand e costumi nuoto e figure con Syncro Latina, lancio del vortex, tiro con l’arco adattato, motoria e pallavolo dei ragazzi neurodovergenti con Pallavolandoatuttotondo e Latina Nois, soft air con Pugnus Dei, conoscenza del cane con Qua La Zampa, braccio di ferro con Urban Fitness, Flag Football e Tackle Football con Buffalos Latina, Scuola Belletti Academy con discipline olistiche, minibasket con Sabotino basket, ginnastica artistica del Centro Ginnastica Pontino, ginnastica ritmica di Ritmica Latina e Circeo Accademia Ginnastica, VRG Latina. All’interno della Festa dello Sport troveremo ancora la camminata metabolica del trainer Sergio Zonzin, e la Disco Run, gara targata Tabella Falcone di sabato 4 ottobre, che si comporrà di 33 giri al ritmo di musica con balli ad ogni passaggio. Ad accompagnare i podisti il ritmo della band Viber pronta a intrattenere al ritmo delle cover internazionali pop, rock e new wave dagli anni ’80 ad oggi.

“Siamo pronti anche quest’anno ad andare in scena – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – sono tante le adesioni già pervenute per realizzare una grande festa come da tradizione. È un’occasione per conoscere nuove discipline e sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica per il benessere psicofisico, oltre che un momento di promozione della cultura sportiva. L’invito a venire a curiosare è esteso a tutta la cittadinanza, che potrà trascorrere delle ore di relax e divertimento”.

L’appuntamento si conferma un evento dal grande potenziale per il Comune di Latina e promozionale a livello sportivo per il territorio pontino e permetterà di godere di due pomeriggi all’insegna dello sport ed al contempo di offrire massima visibilità a tante associazioni sportive. Per restare aggiornati con il programma ufficiale seguire i canali ufficiali Opes Latina su facebook, instagram e sul sito opeslatina.it