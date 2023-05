Festa dello Sport Opes, il programma dei tre giorni al Coni

Manca pochissimo all’inizio della Festa dello Sport 2023 di Opes Latina, patrocinata da Comune di Latina, Regione Lazio e Coni Lazio.

Il Campo Coni di Latina dal 19 al 21 maggio sarà sede di spettacolo, musica, divertimento e tanto sport. Presso l’impianto via Botticelli, il Comitato Provinciale Opes Latina metterà in scena la kermesse di tre giorni, che verrà realizzata anche quest’anno in concomitanza con la corsa podistica tappa Bronze Fidal, Mezza Maratona di Latina del 21 maggio. Tanti gli eventi attesi, tra cui la CSC Student Marathon, organizzata dall’Asd In Corsa Libera e promossa da Città Sport e Cultura, che si svolgerà sabato 20 maggio 2023, giorno antecedente la competizione podistica nazionale. Dalle 9.30 tanti studenti, giovani, bambini ed accompagnatori, coloreranno le strade della città di Latina, promuovendo al contempo sport e cultura.

Tre giornate di sport e divertimento grazie all’organizzazione del Comitato Provinciale Opes Latina, che per la quindicesima volta porterà in scena la kermesse che ogni anno raduna centinaia di sportivi, associazioni e pubblico, con spettacoli di ogni disciplina, musica, esibizioni, fuochi d’artificio, dj set, street food a cura di El Papi e tanto altro.

“L’appuntamento rappresenta un evento promozionale dal grande potenziale per il Comune di Latina – commenta il Segretario Generale Opes, Davide Fioriello – permetterà di godere di tre giorni all’insegna dello sport ed al contempo di offrire massima visibilità a tante associazioni sportive. Un importante contenitore per il territorio pontino che racchiude tre giorni di attività e due corse podistiche tra cui la CSC Student Marathon del sabato e la gara nazionale Fidal Mezza Maratona di Latina”.

La scorsa edizione grazie alla Festa dello Sport, in soli tre giorni è stato movimentato un flusso di persone che si aggira intorno alle 10mila unità.

“Siamo certi che anche il lavoro di quest’anno porterà ad un grande risultato che possa gratificare tutte le associazioni facendole sentire parte di un progetto più grande ed inclusivo – commenta il presidente di Opes Latina, Daniele Valerio – Siamo pronti per la kermesse che richiede mesi di preparazione. Ora speriamo solamente che il tempo sia benevolo e auguriamo a tutti buon divertimento”.

Ecco il programma dell’intera manifestazione.

Venerdì 19 maggio 16.00 alle 23.00

Particolare attenzione per la cerimonia di apertura del torneo internazionale “Italy World Games” dalle ore 19.45 alle 23, in arrivo atleti provenienti da 10 Paesi e 4 continenti con sfilata e fuochi artificiali. A seguire street food e dj set vi aspettano.

Dalle 16 partiranno tutte le attività suddivise per aree. Palco: 17:30-18.00: esibizione tip tap e danza a cura Les Claquettes 2.0, 18:30-19.30: esibizione danza a cura di Mb School di Barbara Milani, 19.30-20.00 esibizione danza a cura NSD Roberta Di Giovanni. Nell’area espositiva dalle 16.30-18.30: esibizione spinning a cura Wayfit, 16:00-20:00: esibizione e tornei calcio balilla a cura Latina Calcio Balilla, 16.00-20.00: gioco libero dama italiana e dama internazionale a cura Asd Dama Latina, 16.00-20-00: esibizione tennistavolo a cura Opes Latina, 16:00–23:00: vr2 playstation 5 con giochi interattivi e Fifa 2023 con Playstation 4 a cura Next Hero. Nell’area verde campo centrale, 17.00-18.00: esibizione di atletica e salto in lungo dell’asilo dello sport a cura Fc Sabaudia, 17.30-19.00: esibizione Rugby under 7 e under 13 a cura Rugby Latina, 18.00-19.00: Allenamento Rugby under 15 a cura Rugby Latina, 20.00-21.00: Esibizione di Asia Thai Chi Latina. Nell’area pattinaggio: 16:00-18:00: esibizione pattinaggio artistico a cura Anthea Skating, 18:00-20:00: esibizione pattinaggio corsa a cura Speedy Wheels. Area campo di basket 16.00-20.00: minibasket 2012/2013/2014 a cura Smg Minibasket center. Area arti marziali 16:00-18:30: esibizione taekwondo a cura Team Rega, 18.30-19.30: esibizione karate a cura Big Jim Karate Shotokan.

Sabato 20 maggio 8.30 -20.00

Grande avvio di mattinata con la CSC Student Marathon alle ore 9.30 con partenza da Piazza del Popolo che accoglierà studenti e giovani di tutta la città che si cimenteranno nella corsa cittadina. Mentre al campo Coni attività di palco: 16.00-16.30: esibizione danza/reggaeton a cura Fight Club Frasca Academy 17.00-17.15: esibizione danza a cura sala danza fitness Chiariello, 17.15-18:30: esibizione circuito funzionale e fitness a cura Wayfit,19.00-20.00: esibizione salsa e bachata a cura El Sol Caliente. Nell’area espositiva: 11.00-13.30: esibizione spinning a cura Wayfit, 16:00-20:00: esibizione e tornei calcio balilla a cura Latina Calcio Balilla, 16.00-20.00: gioco libero dama italiana e dama internazionale a cura Asd Dama Latina, 16:00 – 20.00: esibizione di soft air a cura asd Pugnus Dei, 16.00-20-00: esibizione tennistavolo a cura Opes Latina, 16:00 –20:00: vr2 Playstation 5 con giochi interattivi e fifa 2023 con Playstation 4 a cura Next Hero, 17:00-19:00: esibizione body flying a cura asd Movimento e Benessere. Nell’area verde campo centrale: 16.00 -19.00: raduno provinciale mini volley a cura Fipav Latina, 16.00-20.00: prove gratuite beach tennis con istruttori Fitp a cura ass. Amici dello Sport, 16.00-20.00: allenamento e dimostrazione beach volley under 17 femminile a cura Air Sport Beach School,16.30-17.30: esibizione yoga a cura Wayfit, 17.00 -19.00: dimostrazione di flag football a cura Buffalos Latina, 17.00-19.00: esibizione rugby under 9 e under 14 a cura Rugby Latina, 18:00-19:30: esibizione di Asia thai chi Latina. Nell’area ginnastica 16.00-18.00: esibizione ginnastica artistica a cura della asd Mattei Latina. Nell’area pattinaggio 10:00-12:00: esibizione pattinaggio a cura Arca, 16:00-19:00: esibizione pattinaggio corsa a cura Speedy Wheels, 19:00-20:00: esibizione skateboard a cura Isuppisti Nettuno. Nell’area campo di basket 09.30-11.30: minibasket 2015/2016/2017/2018 a cura Smg minibasket center, 15.00-18.30: basket inclusivo a cura In Team. Nell’area arti marziali: 16:00-17:00: esibizione kick boxing e pugilato a cura Fight club Frasca Academy, 17:00-17:30: esibizione karate a cura Big Jim karate Shotokan, 17:30-18:30: esibizione karate a cura asd Sport per Tutti, 18:30-19:30: esibizione taekwondo – muaythai progetto no bullismo a cura Team Iadevaia.

Domenica 21 maggio 8.30 -20.00

Si parte in grande stile con la Mezza Maratona di Latina al via dal campo coni dalle 8.30. Runners provenienti da tutta Italia si cimenteranno nella corsa per le vie della città, nelle distanze di 21,097 km e 10 km.

A seguire, dalle 9.30, allenamento di camminata sportiva con audio-cuffia a cura asd Enjoy Training. Sul palco, 16.30-17.30: spettacolo di piccoli e adulti arti marziali giapponesi a cura Bushido, 17.30-18.00: esibizione danza a cura Centro Danza Harmonia, 18.00-18:15: esibizione danza a cura Misha Ballet di Federica Dissette, 18.15-19.00: esibizione danza-hip hop-jungle a cura Magici Eventi, 19:00-20:00: esibizione zumba fitness e strong nation a cura Raffaella Catania. Nell’area espositiva 16:00-20:00: esibizione e tornei calcio balilla a cura Latina Calcio Balilla, 16.00-20.00: gioco libero dama italiana e dama internazionale a cura Asd Dama Latina, 16:00-20:00: esposizione quadri i colori dello sport a cura dell’artista Lichinchi Domenico, 16:00 – 20.00: esibizione di soft air a cura asd Pugnus Dei, 16.00-20-00: esibizione tennistavolo a cura Opes Latina, 16:00–20:00: vr2 Playstation 5 con giochi interattivi e fifa 2023 con playstation 4 a cura Next Hero,17.00-18.00: esibizione spinning a cura Wayfit. Nell’area verde campo centrale 16.00-20.00: prove gratuite beach tennis con istruttori Fitp a cura ass. Amici dello Sport, 17.00-19.00: dimostrazione di flag football a cura Buffalos Latina, 17.00-19.00: esibizione pugilato a cura DTB Agrifoglio di Sezze, 17.30-18.30: esibizione yoga a cura Wayfit, 18:00-19:30: esibizione di Asia thai chi Latina. Area ginnastica, 17.00-17.45: esibizione ginnastica ritmica a cura asd Ritmica Latina, 17.45-18.15: esibizione ginnastica ritmica a cura Vrg Latina, 18.15-18.45: esibizione ginnastica aerobica a cura Aeros Latina. Area pattinaggio, 10:00-12:00: esibizione pattinaggio a cura Arca, 16:00-20:00: esibizione pattinaggio artistico a cura Anthea Skating. Area campo di basket 09.30-11.30: minibasket 2012/2013 a cura Smg minibasket center, 16.00-18.00: basket femminile a cura Leonesse, 18:00-19:00: esibizione calcio inclusivo a cura Fair Play.