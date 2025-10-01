Festa dello Sport Opes, il programma del weekend

La Festa dello Sport realizzata da Opes Latina e Pepe Blu in collaborazione con Fidal Latina, è in arrivo presso il Campo Coni di via Botticelli i prossimi sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025. Saranno tantissime le attività proposte presenti in tutto l’impianto sportivo con attrazioni e prove gratuite per tutti i gusti.

“Vi aspettiamo per due giornate di sport e divertimento – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale vicario Opes – ogni anno grazie alla presenza di tantissime associazioni, mettiamo in campo una vasta gamma di discipline e iniziative, coinvolgendo persone di tutte le età ed offrendo alla città attrattiva e svago”.

La kermesse gratuita, ogni anno raduna centinaia di sportivi, associazioni e pubblico, con spettacoli di ogni disciplina, musica, esibizioni e tanto altro. Sarà prevista anche un’area espositiva e un’area ristoro street food. Grande attenzione per due momenti salienti del programma tra cui in primis domenica con l’assegnazione delle benemerenze Opes per meriti sportivi, che anche quest’anno consentirà di dare lustro agli atleti che si adoperano nello sport e poi la corsa Disco Run di sabato, inserita nel palinsesto degli appuntamenti che intratterrà podisti e pubblico a suon di musica dal vivo.

“È tutto pronto – commenta Daniele Valerio, presidente del comitato provinciale Opes Latina – invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente perché sarà un’occasione unica per scoprire nuove passioni e condividere momenti di allegria e sport. Ringraziamo i nostri partner Net In Progress, Seti Srl, Associazioni Culturale Città Domani e Osteria da Giorgione”.

Sabato 4 ottobre – Si comincia dalla zona palco che ospiterà dalle 16 alle 16.30 la danza a cura di Riflessi Di Danza (in collaborazione con Us Acli Latina), dalle 16.30 alle 17 danza latino americana e zumba In Team a cura della Mb Dance, dalle 17 alle 17.10 movimento artistico di ispirazione giapponese a cura della asd Big Jim, dalle 17.10 alle 17.30 danza-hip hop-jungle a cura di Magic Jungle, dalle 17.30 alle 18 danze country-balli di gruppo-latin lady dance coreografie a cura di Happy Dance Academy (in collaborazione con Us Acli Latina) e dalle 18 alle 20.30 prenderà il via la Disco Run a cura di Tabella Falcone: una “corsa a 33 giri” a ritmo di musica con balli ad ogni passaggio. Sul palco suonerà la band Viber, pronta a intrattenere al ritmo delle cover internazionali pop, rock e new wave dagli anni ’80 ad oggi.

Nell’area espositiva troveremo dalle 16 alle 20 la dimostrazione e gioco di calcio balilla a cura di Opes Latina, gioco libero di dama italiana e dama internazionale a cura della asd Dama Latina, esibizione di tennistavolo a cura di Opes Latina, esibizione point informativo sull’arbitraggio a cura di AIA – Sezione Arbitri Latina, discipline olistiche ed infine, tecniche con prove di massaggio a cura della Scuola Belletti Academy.

Nell’area verde campo centrale/pista dalle 16 alle 16.30 al via con test events 50 metri/100 metri e 50 metri slalom in carrozzina a cura di Special Olympics, dalle 16 alle 18 esibizione di volley under 14 a cura di Pallavolando e Tor San Lorenzo (in collaborazione con Us Acli Latina), esibizione di mini-volley a cura della Virtus Volley Latina e Volta Volley Latina, dalle 16 alle 19 programma di motricità ovale preferito nel mondo a cura di Rugbytots Latina ed ancora alla scoperta del cicloturismo tra mare e montagna con tour organizzati a cura di Tourinbike, dalle 16 alle 20 esibizione e prove di lancio del peso, salto in lungo e salto in alto a cura della Nissolino Atletica Latina 80, prove gratuite di tennis a cura della asd Tennis R6 (in collaborazione con Us Acli Latina), dimostrazione allenamento EMS e Vacutherm a cura della Urban Fitness Latina, stand con costumi di nuoto e figure sincro fuori dall’acqua a cura della Syncro Latina, lancio del vortex, tiro con l’arco adattato, attività motoria e pallavolo dei ragazzi neurodivergenti a cura di Pallavolandoatuttotondo e asd Latina Nois (in collaborazione con Us Acli Latina). Dalle 17 alle 18 prenderà il via la dimostrazione di camminata metabolica – energia in movimento a cura del trainer Sergio Zonzin. Dalle 17 alle 20 esibizione di ginnastica artistica a cura del Centro Ginnastica Pontino e dalle 17:30-18:30 esibizione di Thai Chi a cura della Asia Latina.

Nell’area campo di basket dalle 16 alle 19 ci sarà il minibasket a cura della Smg Minibasket Center e nell’area pattinaggio, esibizione di pattinaggio corsa a cura della Speedy Wheels ed esibizione di pattinaggio freestyle a cura del Palaroller. Infine nell’area arti marziali/ginnastica ritmica, dalle 16 alle 16:30 esibizione di kick boxing e pugilato a cura del Fight Club Frasca Academy, dalle 16:30 alle 17:30 esibizione di karate a cura della asd Sport Per Tutti, dalle 17.30 alle 18 esibizione di ginnastica ritmica a cura della asd Ritmica Latina, dalle 18 alle 19 esibizione di ginnastica ritmica a cura del Circeo Accademia Ginnastica e dalle 19 alle 19.30 esibizione di taekwondo a cura della asd Taekwondo Gold Academy.

Domenica 5 ottobre – Sul palco dalle 16 alle 16.30 esibizione delle majorettes a cura delle Majorettes & Dancer Blue Twirling, dalle 16.30 alle 17 esibizione di video dance-twerk-regatton-heels-hip hop e zumba a cura di Tersicore. Dalle 17 alle 18 ci sarà la consegna delle benemerenze del Comitato Provinciale Opes Latina. Dalle 18 alle 18.10 esibizione di danza a cura del Centro Danza Isadora, dalle 18.10 alle 18.30 esibizione di danza a cura della Dance Project, dalle 18.30 alle 19 esibizione e musical ju-jitsu a cura della Shin Ryu Jujtsu, dalle 19 alle 19.30 balli di gruppo a cura di Magia Dance e dalle 19.30 alle 20 balli di gruppo a cura di Amawi Dance (in collaborazione con US ACLI LATINA).

Nell’area espositiva, dalle 16 alle 20 dimostrazione e gioco calcio balilla a cura di Opes Latina, gioco libero di dama italiana e dama internazionale a cura della asd Dama Latina, esibizione di Soft Air a cura della asd Pugnus Dei, tennistavolo a cura di Opes Latina, conoscenza del cane a cura di Qua La Zampa, esibizione e point informativo sull’arbitraggio a cura AIA – Sezione Arbitri Latina e discipline olistiche e tecniche con prove di massaggio a cura della Scuola Belletti Academy.

Nell’area verde campo centrale/pista, dalle 16 alle 19 programma di motricità ovale preferito nel mondo a cura di Rugbytots Latina ed esibizione di mini rugby a cura di Rugby Latina. Dalle 16 alle 20 braccio di ferro a cura della asd Urban Gym, dimostrazione Bike, percorsi gimkana e sprint a cura de Il Pirata Sezze, stand con costumi di nuoto e figure sincro fuori dall’acqua a cura della Syncro Latina, prove gratuite di tennis a cura della asd Tennis R6 (in collaborazione con US Acli Latina) e dimostrazione ed allenamento EMS e Vacutherm a cura della Urban Fitness Latina. Dalle 17 alle 18 dimostrazione di camminata metabolica a cura del trainer Sergio Zonzin, dalle 17 alle 20 dimostrazione di Flag Football e Tackle Football a cura dei Buffalos Latina e dalle 17:30 alle 18:30 esibizione di thai chi a cura di Asia Latina.

Nel Campo di Basket dalle 16 alle 17 minibasket a cura del Sabotino Basket e nell’area pattinaggio dalle 16 alle 19 pattinaggio freestyle a cura del Palaroller e pattinaggio corsa a cura di Speedy Wheels. Infine nell’area area arti marziali/ginnastica troveremo dalle 17 alle 17:30 esibizione di taekwondo – muaythai progetto no bullismo a cura del Team Iadevaia, dalle 17.30 alle 18 l’esibizione di ginnastica ritmica a cura della Vrg Latina e dalle 18 alle 19 l’esibizione di ginnastica ritmica a cura del Circeo Accademia Ginnastica.