Festa dello Sport, Opes pronta ad animare Latina e Terracina

Il Comitato Provinciale Opes Latina è pronto ad animare le città di Latina e Terracina con il ritorno della Festa dello Sport. Da non perdere lo storico appuntamento con spettacoli, esibizioni sportive e prove gratuite. Nel capoluogo pontino l’appuntamento con la diciassettesima edizione della Festa dello Sport organizzata da Opes Latina e Pepe Blu è per sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 presso il Campo Coni di via Botticelli. Nell’occasione ci sarà anche la cerimonia di assegnazione delle Benemerenze Opes per meriti sportivi 2024, un momento molto importante che andrà ad esaltare la classe di giovani talentuosi che si cimentano ogni giorno con merito nella pratica sportiva. I prossimi 12 e 13 settembre 2025 invece, l’appuntamento con la Festa dello Sport è previsto a Terracina presso il Parco La Pineta. L’evento è realizzato grazie al contributo del Comune di Terracina, che accoglie per il terzo anno il format di Opes, piantando ancora nuove radici nella storia dello sport in città.

“Siamo pronti anche quest’anno ad andare in scena sia a Latina che a Terracina – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Su Latina stiamo ultimando tutte le adesioni per realizzare una grande festa come da tradizione e per chi fosse interessato a partecipare con le attività, ricordiamo che può ancora contattarci. Inoltre, l’invito a venire a curiosare è esteso a tutta la cittadinanza, che potrà trascorrere delle ore di relax e divertimento per tutti. Vi aspettiamo intanto a Terracina, dove per il terzo anno abbiamo esportato con successo questo format che sta diventando tradizione, per offrire visibilità alle associazioni ed opportunità ed attrattiva per la comunità”.

Dalle 16 alle 20, per due giorni, sarà offerto in entrambe le sedi, uno spettacolo a cielo aperto, con la possibilità di effettuare prove gratuite e di approcciarsi a nuove discipline. Protagoniste tante associazioni, che hanno accolto positivamente l’iniziativa.

Su Terracina, hanno confermato ad oggi la presenza: beach volley e beach soccer, Latin Planet Dance con danze latino americane, Taekwondo Hwarang-Silla, Muay Thai, Boxe, MMA, functional training della palestra Egym, Dama Italiana e Dama Internazionale della Asd Dama Latina, tornei, basket e minibasket gara tiro a premi e partita under 13 a cura della Academy Terracina Basketball, tiro con l’arco con Arco Club Terracina, gioco libero calcio balilla e tennis tavolo, danze latino americane con Latin Planet Dance, Terracina Rugby, Scuderia 55 Centro Equestre Terracina, beach bocce con la FIB delegazione di Latina, pole dance con la Inverted Lab, volley a cura della Pallavolo Futura Terracina, atletica leggera con Olimpia Terracina e Beach Biglie Terracina e tanto altro.

Su Latina hanno altresì già aderito tante associazioni tra cui Nissolino Atletica Latina 80 e Intesatletica, Sabotino Basket, Smg Basket, Sinkro Latina con stand, costumi nuoto sincronizzato e giochi fuori dall’acqua, flag football e tackle football con i Bufali Latina, rugby Latina, ballo con la New Wonderland Colony di Barbara Milani, Jungle Family e Scuola Danza Tersicore. Karate e arti marziali con Team Iadevaia, Sport per Tutti e Big Jim Fitness Studio & Karate Academy, calcio con la Montello Calcio 3 Tabernae e Polisportiva Agora Latina. Ginnastica ritmica con Ritmica Latina, Vrg Rythmikis e Circeo Accademia di Ginnastica. Ed ancora Majorette e Dancer Blue Twirling, rugby con Rugbytots Latina, pétanque con Nuovo Grifone, thai chi con Asia Thai Chi, ginnastica artistica con il Centro Ginnastica Pontino. Inoltre, stand e dimostrazioni della sezione arbitri di Latina e softair con la la Pugnus Dei e tante altre.

Per chi deve ancora inviare la propria adesione come associazione, scrivere una mail a opeslatinaeventi@gmail.com.