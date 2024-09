Festa dello Sport, Terracina pronta al weekend targato Opes

Mancano pochi giorni alla seconda edizione della “Festa dello Sport” che sarà realizzata a Terracina sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, grazie al format ideato da Opes Latina. L’evento, che da anni si realizza nel capoluogo pontino, coinvolge associazioni e sportivi creando una vera palestra a cielo aperto.

“Esportare la Festa dello Sport anche in un altro comune è stata senza dubbio una grande prova – commenta il presidente del Comitato Provinciale Opes Latina, Daniele Valerio – Reduci dal riscontro positivo dello scorso anno, siamo ben contenti di ripetere tale organizzazione in sinergia con l’amministrazione comunale di Terracina. Vi aspettiamo dunque i prossimi 14 e 15 settembre, per trascorrere un piacevole weekend in compagnia di tanto sport, esibizioni, prove e divertimento per tutte le età”.

L’evento, realizzato da Opes Latina e Latina Innovazione, con il contributo del Comune di Terracina e con il patrocinio e supporto della Regione Lazio, si realizzerà all’interno del Parco “La Pineta” e spiaggia adiacente, che saranno sede di spettacolo, musica, divertimento e tanto sport dalle 16 alle 20.

“Siamo vicinissimi alla realizzazione di questa seconda edizione – commenta l’Assessore allo Sport del Comune di Terracina Alessandra Feudi – invitiamo la cittadinanza a prendere parte alla Festa dello Sport, godendo di un momento comunitario che darà anche il via alla nuova stagione sportiva di tante associazioni con la ripresa a regime delle attività. Sarà un’occasione per divertirsi e vivere insieme due giorni di sport, importante strumento di crescita ed integrazione”.

Per due giorni, il Parco la Pineta e la spiaggia adiacente saranno piene di sport ed atleti, con la possibilità di effettuare prove gratuite e di approcciarsi a nuove discipline.

Hanno già dato la loro adesione tante associazioni che hanno accolto positivamente l’iniziativa tra cui: Scuola Taekwondo Terracina 1984, Fit Express, Avpt workout Lab, Dama Latina, Academy Terracina Basketball, Arco Club Terracina, Taekwondo Hwarang-Silla, Terracina Rugby, Scuderia 55 Centro Equestre Terracina, FIB delegazione di Latina, Latin Planet Dance, Inverted Lab, Pallavolo Futura Terracina, Olimpia Terracina, Beach Biglie Terracina. Si potrà dunque assistere ad esibizioni di taekwondo, dama, basket, calcio balilla, tennis tavolo, volley, mantrailing, fitness workout, beach volley, beach soccer, beach bocce, zumba, pole dance, mma, tiro con l’arco, beach biglie, vela, rugby, fit box, bounce, pilates, yoga, mobility, funzionale e tanto altro.