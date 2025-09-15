Festa dello Sport, un successo a Terracina

Un successo per la terza edizione della Festa dello Sport realizzata a Terracina sabato 13 e domenica 14 settembre 2025. L’evento si è svolto sotto l’organizzazione di Opes Latina con il contributo del Comune di Terracina.

Il Parco La Pineta e la spiaggia adiacente, si sono trasformate per due giorni in uno spettacolo a cielo aperto, condito dalla bellezza della natura e dell’affaccio sul lungomare che ha fatto da scenario a spettacoli e sport per tutti i gusti. La città di Terracina ha visto promuovere tantissime associazioni, realtà locali e non, oltre che il territorio stesso.

“Siamo felici di organizzare anche a Terracina la Festa dello Sport da ben tre anni – commenta il vice presidente nazionale vicario Opes Davide Fioriello – È bellissimo vedere tutti questi ragazzi praticare sport all’aperto in uno scenario così bello. Questo grazie alla collaborazione ed al supporto dell’amministrazione comunale con il Sindaco Francesco Giannetti e l’assessore Alessandra Feudi che sta facendo un grandissimo lavoro in ambito sportivo e non solo, con numerose iniziative ed eventi. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo”.

“Anche quest’anno, la Festa dello Sport è stata un vero successo – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Terracina Alessandra Feudi – Questo a dimostrazione che la comunità ha bisogno di momenti di socializzazione, inclusione e valorizzazione delle tante realtà sportive territoriali. Mi complimento con le tante associazioni che hanno accolto positivamente l’iniziativa e che ogni giorno si impegnano costantemente. Un plauso ad Opes Latina per aver portato anche quest’anno il format nella nostra città, che ha permesso di coinvolgere un così grande numero di giovani sportivi nel segno della continuità di una iniziativa che accogliamo sempre con grande entusiasmo”.

“Volevamo ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all’evento, che con questa terza edizione sta divenendo un appuntamento cercato e voluto anche nel Comune di Terracina – commenta il presidente di Opes Latina Daniele Valerio – Grazie dunque per la partecipazione e l’impegno a tutti i presenti ed alle associazioni con i loro atleti tra cui, La Fenice Terracina, Taekwondo Hwarang-Silla, Palestra Egym, Academy Terracina Basketball, Dama Latina, Arco Club Terracina, Scuderia 55 Centro Equestre Terracina, Terracina Team, FIB delegazione di Latina, Anxur Terracina, Inverted Lab, Pallavolo Futura Terracina, Olimpia Terracina, Beach Biglie Terracina”.

La Festa dello Sport vi aspetta anche i prossimi sabato 4 e domenica 5 ottobre a Latina presso il Campo Coni di via Botticelli con tantissime novità tra cui la “Disco Run”. Si ballerà ad ogni passaggio con la prima “gara a 33 giri” perfetta per unire sport, adrenalina e divertimento. Si corre a ritmo di musica della band Viber pronta ad intrattenere con le cover di grandi hit internazionali pop, rock e new wave dagli anni ‘80 ad oggi. Sono tantissime le società che hanno dato adesione, in arrivo altri due pomeriggi di sport tutti da vivere con prove gratuite, musica dal vivo e numerose esibizioni tra cui danza, ginnastica, tennis tavolo, calcio balilla, dama, rugby, bike, camminata metabolica, basket, pattinaggio, kick boxing, pugilato, karate, majorette, ju jitsu, soft air, braccio di ferro, atletica, flag football, taekwondo e tanto altro.