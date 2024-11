Festa di Santa Barbara, il programma dei Vigili del Fuoco di Latina

Mercoledì 4 dicembre, in occasione della festa di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, il Comando di Latina aprirà le sue aree tematiche al pubblico. Dalle 14.00 alle 18.00, i cittadini della provincia potranno visitare gli stand allestiti in Piazzale Carturan, dove potranno apprendere i compiti e le attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come la prevenzione incendi e il soccorso tecnico urgente. Saranno presenti anche i Nuclei specializzati, tra cui il Nucleo Nautico, il Nucleo SAF, e il Nucleo NBCR.

Il Comando di Latina ha recentemente gestito circa 7900 interventi, tra cui incendi, incidenti stradali, soccorso a persone e bonifiche da gas. L’attività include anche la Campagna antincendio boschivo (AIB), con squadre stagionali attivate nei Comuni di Sezze e Fondi. Durante l’anno, sono stati avviati 54 procedimenti di Polizia Giudiziaria e 550 pratiche per la valutazione della sicurezza antincendio.

L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sui rischi ambientali e a promuovere la cultura della sicurezza.