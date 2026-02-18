Festa e tradizione, due giorni di successo per il 66° Carnevale Formiano

Un’esplosione di colori, musica e partecipazione per segnare la 66esima edizione del Carnevale Formiano e farla entrare di diritto tra le più riuscite degli ultimi anni. La città di Formia ha vissuto due giornate di festa, domenica 15 e martedì 17 febbraio, trasformandosi in un suggestivo “Mondo Sottomarino” a cielo aperto.

Dalla tradizionale partenza in Piazza Mattei alla sfilata lungo Via Vitruvio, fino all’arrivo a Largo Paone, migliaia di persone hanno preso parte a un evento che ha saputo unire la comunità in un clima di entusiasmo e condivisione. Le strade si sono riempite di sirene, pesci colorati, meduse luminose e creature fantastiche, in uno spettacolo capace di incantare grandi e bambini. Tra i momenti più attesi, martedì 17 febbraio, la partecipazione dei carri allegorici provenienti da Santi Cosma e Damiano, protagonisti del celebre Carnevale Campagnolo. Una collaborazione istituzionale che ha rafforzato il legame tra i due Comuni e contribuito al successo della manifestazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianluca Taddeo, che ha sottolineato il valore dell’evento: “Formia non era solo piena, era viva. Il Carnevale è identità, appartenenza e comunità. Le risate dei bambini sono la ricompensa più bella”. Il primo cittadino ha ringraziato forze dell’ordine, volontari e tutte le realtà coinvolte per aver garantito sicurezza e organizzazione impeccabile. Un riconoscimento particolare è andato alla Pro Loco città di Formia, guidata da Mario Persico, per il supporto organizzativo, oltre alla Protezione Civile Ver Sud Pontino, alla Croce Rossa Italiana – Comitato Sud Pontino, alle associazioni, alle bande musicali e a tutti coloro che hanno collaborato. Il sindaco ha poi evidenziato l’attenzione alla cura della città: già il giorno dopo la festa, le strade erano completamente ripulite grazie al lavoro degli operatori della F.R.Z.

La serata finale, con le premiazioni a Largo Paone alla presenza dell’assessore Francesca Di Rocco, ha chiuso un’edizione da record. Tra i carri più applauditi, quello dedicato a Renzo Arbore e Nino Frassica, ispirato alla storica trasmissione televisiva Indietro tutta!. Proprio Frassica ha celebrato sui social il successo dell’evento.