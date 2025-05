Festa nel Sud Pontino, tra Formia e Fondi si celebrano i 100 anni di Rosa e Luisa

E’ grande festa nel Sud pontino per due signore che in settimana hanno toccato quota 100 candeline. La prima si chiama Luisa Guglietta e vive a Fondi. L’anziana donna è stata raggiunto, mentre festeggiava con i familiari in un ristorante della città, dal sindaco Beniamino Maschietto, che insieme all’assessore Santina Trani le ha consegnato una targa ed un mazzo di fiori.

La seconda festeggiata invece si chiama Rosa Fomez ed è di Portici, ma da tanti anni vive in quel di Formia. Anche lei è stata raggiunto dal sindaco della propria città, Gianluca Taddeo, che le ha consegnato una tarda commemorativa e un bouquet di fiori, simbolo di gratitudine e stima da parte dell’intera comunità tirrenica.

“Rosa è testimone vivente della nostra storia, delle fatiche e delle conquiste di un secolo. La sua vita è un patrimonio prezioso che ci ricorda l’importanza dei valori come la famiglia, il lavoro e la solidarietà”, ha commentato il Sindaco Taddeo.