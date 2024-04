Festa per la Polizia di Stato, 172º anniversario della fondazione

La Polizia di Stato – Questura di Latina celebra il 172° anniversario della sua fondazione, evidenziando l’impegno e la dedizione dei suoi agenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Le celebrazioni provinciali includono la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti e una cerimonia presso il Teatro Ponchielli dell’Istituto Alessandro Volta di Latina.

Nel corso dell’ultimo anno, sono stati intensificati i servizi di monitoraggio del territorio e le operazioni straordinarie di controllo, che hanno portato a importanti risultati in termini di sicurezza. La costante presenza degli operatori ha consentito di garantire risposte efficaci, come dimostrano alcuni interventi significativi, tra cui arresti per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

Complessivamente, sono state denunciate 1406 persone e 244 soggetti sono stati arrestati. La collaborazione con altre forze dell’ordine è stata fondamentale per la realizzazione di attività di ordine pubblico e la lotta alla criminalità comune ed organizzata, con particolare attenzione alle zone a rischio di infiltrazione criminale.