Festival di Sanremo 2026, apertura con Tiziano Ferro

C’è anche un po’ di Latina nel Festival di Sanremo 2026. Ad aprire la kermesse, nella serata inaugurale del 24 febbraio, sarà infatti Tiziano Ferro, artista simbolo della musica italiana e figlio illustre del capoluogo pontino, scelto come super ospite da Carlo Conti per il debutto della nuova edizione.

L’annuncio è arrivato direttamente dal conduttore e direttore artistico attraverso un video pubblicato sui social, ma la notizia ha subito fatto il giro del Paese – e, naturalmente, anche della sua città. Per Latina, si tratta di un ritorno sotto i riflettori di uno dei suoi talenti più conosciuti a livello nazionale e internazionale.

Per Ferro non è certo una prima volta sul palco dell’Ariston: già nel 2020, fu ospite fisso per tutte le serate del Festival. Oggi il cantautore è di nuovo protagonista della scena musicale, reduce dall’uscita del nuovo album e pronto a tornare anche dal vivo con un tour negli stadi che partirà nei prossimi mesi.

La sua presenza alla serata inaugurale di Sanremo 2026 rappresenta uno dei momenti più attesi del programma e aggiunge un tocco “pontino” a un evento seguito ogni anno da milioni di spettatori. Un’occasione speciale non solo per i fan, ma anche per una città che continua a riconoscersi in uno dei suoi volti più noti nel panorama della musica italiana.

Intanto il Festival prende forma, tra annunci e attese, con un cast in via di definizione e altri ospiti già confermati. Ma per Latina, la notizia è una sola: sul palco più famoso d’Italia salirà ancora una volta Tiziano Ferro, e con lui, idealmente, anche un pezzo della sua città.