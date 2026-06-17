Festival Pontino di Musica nei luoghi simbolo del territorio

Dal 3 al 28 luglio torna il Festival Pontino di Musica, giunto alla 62esima edizione. Oltre venti concerti animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Latina, tra il Castello Caetani di Sermoneta, l’Abbazia di Fossanova, l’Abbazia di Valvisciolo e il Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina.

L’inaugurazione è in programma il 3 luglio al Castello Caetani con un omaggio al compositore Goffredo Petrassi affidato all’Ensemble Tubilustrium e alla Filarmonica Sabina “Foronovana”, diretti da Marcello Panni.

Il cartellone proporrà un viaggio attraverso generi e repertori differenti, dalla musica classica al jazz, fino alla musica contemporanea. Tra gli appuntamenti più attesi anche gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea, dal 9 al 13 luglio, con concerti, prime esecuzioni e un omaggio al compositore Alessandro Solbiati nel suo settantesimo compleanno.

Sul palco si alterneranno grandi interpreti e giovani talenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, confermando la vocazione formativa e internazionale della manifestazione organizzata dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche le visite guidate ai luoghi che ospitano i concerti, realizzate in collaborazione con l’associazione Meraviglia APS, per unire musica, arte e valorizzazione del territorio.

Il festival si concluderà il 28 luglio al Castello Caetani di Sermoneta con il concerto finale degli allievi dei Corsi Internazionali di Perfezionamento.