Festività di Santa Barbara, gli appuntamenti in provincia

Domani 4 dicembre si terranno i festeggiamenti di Santa Barbara, la patrona del corpo dei Vigili del Fuoco.

Di seguito i vari appuntamenti in provincia.

– LATINA ore 10 santa messa presso la chiesa dell’Immacolata con personale operativo VF alla presenza di autorità civili e militari. Diretta streaming sulla pagina Facebook del Comando Provinciale.

– TERRACINA ore 11 Santa messa presso la Chiesa di SS Cosma e Damiano con benedizione dei mezzi di soccorso.

Dalle ore 14 in piazza Mazzini un momento di condivisione con la cittadinanza dove, il personale VV.F. del locale Distaccamento, effettuerà una esercitazione con dispiegamento del Tricolore ed esposizione dei mezzi VF per far conoscere meglio il lavoro dei Vigili del Fuoco.

– GAETA ore 11 Santa messa presso la parrocchia San Carlo con personale operativo VF e con la presenza di autorità locali.

– CASTELFORTE ore 16.30 benedizione statua di Santa Barbara presso il Distaccamento con la presenza delle autorità locali.