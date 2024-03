Festività pasquali, controlli delle forze dell’ordine rafforzati

Per le festività pasquali, le forze dell’ordine rafforzeranno i servizi di controllo in tutto il territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. L’obiettivo è quello di incrementare il livello di sicurezza in occasione delle particolari festività, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, ove l’incidenza dei reati consumati contro il patrimonio è maggiore rispetto alle altre fasce orarie.

Pertanto continueranno con assiduità i servizi, affiancando alla perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per rendere ancora più incisiva l’attività di prevenzione attuata. E’ fondamentale la collaborazione richiesta a tutti i cittadini accanto alle forze di polizia, invitati a segnalare al numero di emergenza 112, qualsiasi situazione dubbia di cui vengano a conoscenza.