Fiamme al 18esimo piano di palazzo Pennacchi: cena dimenticata sul fuoco

Un incendio divampato ieri sera intorno alle 20 al 18esimo piano di palazzo Pennacchi, in pieno centro a Latina, ha generato attimi di forte apprensione tra residenti e passanti. A provocare il rogo è stato un incidente domestico: una donna ha dimenticato la cena sul fuoco, dando così origine alle fiamme che in breve tempo hanno attirato l’attenzione dei vicini.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco con quattro mezzi. Dopo aver messo in sicurezza l’intera area, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a bonificare l’appartamento coinvolto. A supporto delle operazioni è giunta anche un’ambulanza del 118, ma non si registrano feriti. Solo tanta paura e momenti di tensione. Una distrazione domestica, potenzialmente devastante, andata a buon fine.