Fiamme nel capannone, paura a Borgo San Donato

L’incendio intorno alle 22.30 di ieri alla periferia di Latina, più precisamente a Borgo San Donato, dove le fiamme hanno completamente avvolto il capannone di un’azienda edile del posto. E’ accaduto in via Ischia, immediato l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina che, per ore hanno lavorato per domare le fiamme.

Sono ancora sconosciute le cause che hanno scaturito le fiamme, a stabilirlo saranno gli accertamenti da parte dei tecnici specializzati dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri insieme ai sanitari del 118. Fortunatamente non si registrano feriti.