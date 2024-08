Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri sera in via Appia a Formia. Nel deposito auto Aci un incendio ha mandato in fiamme una quindicina di auto custodite al suo interno.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che, grazie anche all’ausilio dei volontari della protezione civile, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Sulla vicenda indagano i carabinieri che non escludono possa essersi trattato di un atto doloso.