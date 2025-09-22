Fiamme nel deposito di barche Rizzardi, c’è l’ipotesi del dolo

A Latina sulla Pontina in direzione Sabaudia, ha preso fuoco nelle prime ore dell’alba di ieri, il capannone di deposito di barche e yacht Rizzardi, distruggendo le imbarcazioni, le operazioni di spegnimento hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco per diverse ore.

L’allarme è scattato verso le ore 5, quando le fiamme hanno preso il sopravvento all’interno del capannone, attirando l’attenzione di passanti e dei residenti. La violenza del rogo ha richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Terracina ed Aprilia, oltre a quelle del Comando di Latina, con le operazione di spegnimento che sono durate diverse ore, perché i materiali facilmente infiammabile hanno alimentato l’incendio.

Le circostanze in cui è divampato il rogo sembra suggerire la natura dolosa perché il capannone viene utilizzato da un produttore di barche, ma solo come deposito, al suo interno non vengono effettuate da tempo le lavorazioni e da un primo sopralluogo, sembra che non ci fossero impianti capaci di innescare un incendio del genere.