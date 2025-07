Fiamme nel negozio di fuochi d’artificio, paura a Sezze Scalo

Fortunatamente solo tanta paura questa mattina a Sezze Scalo dove, per cause ancora da stabilire, un incendio ha interessato un negozio di articoli pirotecnici del posto. Il rogo sarebbe partito dall’interno dell’attività situata in Corso della Repubblica e in pochi minuti si è velocemente propagato, divorando l’intero locale e un’auto parcheggiata su strada.

Momenti di apprensione fra i residenti della zona, che spaventati hanno immediatamente dato l’allarme al numero unico d’emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme, evacuando il palazzo sovrastante. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Fatto sta che la strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.