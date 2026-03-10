Fiamme nella falegnameria a San Felice, intossicato il proprietario

Paura all’interno di una falegnameria a San Felice Circeo, dove un incendio, molto probabilmente scaturito da un corto circuito, ha interessato parte della struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Terracina, che prontamente hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza l’area. Per gli accertamenti sul luogo si sono portati anche i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo. Il rogo ha interessato parte del piazzale esterno e il muro perimetrale dell’attività. Durante il tentativo di spegnere le fiamme, il proprietario della falegnameria è rimasto leggermente intossicato dal fumo ed è stato trasportato all’ospedale di Terracina per gli accertamenti del caso.