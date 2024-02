Fiamme nell’azienda di calcestruzzi. Paura ad Aprilia

Un vasto incendio ha interessato questo pomeriggio, poco dopo le 14, l’azienda Stradaioli di Aprilia, attiva nel settore dell’edilizia e in particolare di calcestruzzi e bitume. Al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme stavano coinvolgendo proprio il settore per la lavorazione del bitume. Immediatamente iniziavano le fasi di spegnimento. Il tempestivo intervento ha permesso al personale dei pompieri, intervenuto con diversi mezzi, di avere in breve tempo la situazione sotto controllo ed avviare le fasi di bonifica dell’area coinvolta dalle fiamme.

Successivamente si effettuava un controllo della scena per cercare di risalire alle cause che, al momento, sono ancora sconosciute. Non si registrano persone coinvolte.