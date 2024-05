Fiamme Oro, ottimi risultati agli Europei di canottaggio a Szeged

Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia ha ottenuto ottimi risultati ai Campionati Europei di Canottaggio a Szeged, Ungheria, dal 25 al 28 aprile. I dieci atleti cremisi hanno conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e due di bronzo, posizionando l’Italia al terzo posto assoluto. La medaglia d’oro è stata vinta dal Quattro Di Coppia Maschile, mentre il Quattro Senza ha ottenuto l’argento. Il Quattro Con PR3 Misto e l’Otto Femminile hanno conquistato entrambi il bronzo. Altri importanti piazzamenti sono stati raggiunti in diverse categorie, contribuendo alla preparazione per le prossime qualifiche olimpiche a Lucerna. In particolare, l’atleta Davide Mumolo sta continuando la sua preparazione per il singolo maschile, con l’obiettivo di ottenere il pass olimpico.