Fiamme Oro Sabaudia, l’oro agli Europei di Canoa Kayak in Ungheria

Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia brilla d ‘ Oro sul Maty-Ér Regatta Course, a Szeged, in Ungheria , in occasione dei Campionati Europei di Canoa Kayak che si sono svolti dal 13 al 16 Giugno. I quattro Atleti cremisi convocati in Nazionale dal DT Oreste Perri, hanno conquistato una Medaglia d’Oro, una di Bronzo e altrettanti piazzamenti importanti in tutte le Finali A. Nella prima giornata di gare a far risuonare l’ Inno di Mameli è il Titolo Continentale conquistato nel C2 1000 metri d all’Ag.S. Tacchini Carlo insieme all’Ag. Casadei Gabriele. La formidabile coppia che tra meno di un mese affronter à i Giochi Olimpici di Parigi, reduce dall’Oro in Coppa Del Mondo poche settimane fa, segna sul traguardo il tempo di 3:29.37, imponendosi con più di due secondi di distacco sull ‘ equipaggio Tedesco Medaglia d ‘ Argento e su quello Moldavo di Bronzo.

Non accontentandosi “solamente” di un Oro, i due poliziotti cremisi si piazzano Terzi nella Disciplina Olimpica del C2 500 metri, mettendosi al collo la Medaglia Di Bronzo. Una prova importante e attesa in vista delle Olimpiadi che li conferma tra i tra big di specialità. Gara condotta in rimonta e con strategia, che li ha visti chiudere sul traguardo in 1:42.58, a 35 centesimi dall’Oro conquistato dagli Atleti Neutrali, mentre l’Argento è andato ai Polacchi. Sulla distanza corta dei 200 metri, non riesce l’impresa della terza Medaglia, infatti la coppia chiude ad un soffio dal podio, piazzandosi Quarti con il tempo di 38.132. Altri piazzamenti importanti sono arrivati anche dall’Ag.S. Craciun Nicolae che nel C1 500 metri si piazza al Quinto posto nella finale vinta dal Moldavo Serghey Tarnovschi. Nel C1 1000 metri l’Ag.S. Craciun non riesce ad imporsi chiudendo la Semifinale in Quinta posizione, senza poter accedere alla Finale, ma realizzando una bella prestazione che dà margini di miglioramento in prospettiva delle Olimpiadi di Parigi, dove l’Atleta pontino rappresenterà l’Italia in questa distanza. Buon piazzamento anche per l’Ag. Alfonsi Mattia nel C1 200, che chiude in Sesta posizione con il tempo di 39.71. Dopo le gare sulla velocità, nelle prove dedicate al fondo sui 5000 metri, il C1 dell’Ag.S. Tacchini Carlo è Quarto ai piedi del podio, dopo una gara straordinaria chiusa a soli cinque secondi dalla Medaglia Di Bronzo conquistata dal Moldavo Serghey Tarnovschi. Soddisfazione e gioia da parte del Direttore Tecnico delle Fiamme Oro, il V.Sov. La Macchia Silvio, che in accordo con la Federazione Italiana Canoa Kayak ed insieme al Tecnico Federale V.Sov. Ventriglia Alessandro, seguono a 360° la preparazione degli Atleti Cremisi e si preparano ad affrontare l’ultimo lungo blocco di allenamento che porterà dritti verso le Olimpiadi di Parigi.