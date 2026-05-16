Fiamme sul litorale a Sabaudia: tre chioschi a fuoco nella notte

Un episodio che ha destato sentimenti contrastanti nella popolazione, quello che questa notte ha visto tre chioschi avvolti dalle fiamme sul litorale di Sabaudia. Da quanto appreso, i tre stabilimenti erano ancora sotto l’egida comunale e nessuno di loro risultava assegnato.

L’allarme è scattato quando due residenti si sono accorti del rogo e hanno avvisato le autorità competenti, con i vigili del Fuoco immediatamente schierati per domare ke fiamme. Non si può esludere – e anzi sembra più che ovvia – la matrice dolosa.

Che sia un messaggio all’amministrazione comunale per via della vicenda chioschi o una semplice bravata, si prospetta nuovamente un’estate “rovente” in provincia.