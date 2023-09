Fiamme tra il lungomare e Sabotino, vigili del fuoco al lavoro

Due grossi incendi hanno interessato i territori compresi tra il lungomare di Latina e Borgo Sabotino. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme su via Massaro e nei pressi della rotonda che da via Casilina Sud porta a via Litoranea. A supportare le autobotti del Comando Provinciale di Latina, anche il supporto aereo di un elicottero del Reparto Volo assieme ai volontari della Protezione Civile.

Il secondo incendio, partito in un camping estivo abbandonato da anni, ha messo in difficoltà gli operatori poiché situato in un punto difficilmente raggiungibile con i mezzi.