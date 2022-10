Fibrosi cistica, il tour fa tappa a Fondi

Giovedì 6 ottobre a Fondi, ci sarà l’X bike tour FFC Ricerca promosso da Matteo Marzotto. Il percorso quest’anno é dedicato alla sensibilizzazione e alla ricerca sulla Fibrosi Cistica e si terrà dal Lazio alla Campania. Saranno presenti alcuni big delle due ruote per sostenere la ricerca, i quali saranno: Edoardo Hensemberger, Davide Cassani, Max Lelli, Iader Fabbri, Maurizio Frondriest, e Fabrizio Macchia. Ai piedi del Castello, in Piazza Unità d’Italia, sarà adibito un gazebo per le offerte completamente libere.

Il percorso del tour sarà l’intera provincia: i ciclisti partiranno da Roma, Pomezia, passeranno per il capoluogo pontino, Monte San Biagio, dalle 9:30 alle 13:30 del 6 ottobre, a Fondi.

Ad accogliere il gruppo, impegnato nel sensibilizzare la cittadinanza sulla malattia genetica più diffusa tra la popolazione italiana, saranno alcune associazioni sportive locali, cicloamatori, studenti e cittadini. Dopo la tappa a Fondi, il tour ripartirà alla volta di Formia e Gaeta, sostando al centro diurno l’Allegra Brigata, in via Appia lato Itri, da anni sostenitore della ricerca sulla Fibrosi cistica.

Si esprime così il Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto : «Non posso che rilanciare l’invito rivolto all’intera cittadinanza; è importante sostenere la causa con una donazione ma è fondamentale sensibilizzare e informare la collettività. Per questo ringrazio Adriana De Santis e Angelo Ranucci, referenti locali, grazie ai quale il tour toccherà anche la nostra città”