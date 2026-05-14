Fiera dell’Ascensione, il maltempo fa saltare il programma di sabato

A causa dell’allerta Meteo diramata in queste ore dal sistema di protezione civile regionale per criticità idrogeologica ed idraulica, prevista dalla tarda mattinata di domani venerdì 15 maggio e per le successive 24-36 ore, gli eventi della Fiera dell’Ascensione presso l’area boschiva Il Filetto, a Cisterma, in programma sabato 16 maggio, sono annullati e rinviati a data che sarà comunicata successivamente.

Questa la decisione del Comune di Cisterna di Latina che invece conferma il programma della Fiera di domenica 17 maggio nel centro cittadino con stand di artigianato e merce varia e le visite guidate al sito archeologico di Tres Tabernae.