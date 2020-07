File interminabili alla Asl, interrogazione di Simeone: “Riaprire subito il Cup del Goretti”

A Latina e provincia continuano ad esserci maxi file davanti agli ambulatori della Asl. “Gli organi di informazione con sempre maggiore frequenza descrivono un quadro allarmante. Gli sportelli presso il Poliambulatorio di Piazza Celli aprono alle 8:30 del mattino ma le file cominciano a formarsi all’alba. Tante persone tra cui anche molti anziani restano in attesa di poter prenotare una visita o pagare il ticket. Ma nonostante gli sforzi e l’impegno del personale della Croce Rossa gli assembramenti sono inevitabili. Uno stato di cose che non può protrarsi per troppo tempo, soprattutto a discapito degli utenti più fragili e anziani, costretti a passare ore intere sotto il sole cocente”.

A parlare è il consigliere regionale Giuseppe Simeone, che ha presentato in queste ore un’interrogazione urgente al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all’assessore alla sanità Alessio D’Amato per chiedere il ripristino immediato degli sportelli Cup dell’ospedale Goretti, ormai chiuso addirittura da marzo, in coincidenza con l’inizio dell’emergenza Covid.

“Mi auguro che l’amministrazione regionale intenda provvedere in tempi rapidi affinché gli sportelli Cup dell’ospedale S.M. Goretti possano essere riaperti al pubblico, agevolando i cittadini nel pagamento dei ticket per le prestazioni. Problemi si registrano anche in altri centri della provincia come Aprilia, dove vengono segnalate file interminabili davanti al Poliambulatorio di via Giustiniano, tanto da richiedere un intervento immediato da parte dell’Asl per facilitare il flusso degli utenti presso la struttura. C’è bisogno di risposte immediate e servizi subito operativi”.