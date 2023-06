Finale Nazionale individuale, la Ginnasticaprilia è campione d’Italia

La Ginnastica Aprilia può tranquillamente dichiarare con orgoglio di avere coltivato un vivaio di campionesse in numero ed in qualità unico in Italia. Sono difatti ben 5 le migliori atlete nazionali provenienti dalla Federazione Campione d’Italia 2023.

Sotto le note dell’inno di Mameli si proclama presso l’incantevole Palavesuvio di Napoli

campionessa italiana nella Categoria A1, Bertaggia Giada, mentre Geracitano Arianna guadagna la 18esima posizione.

Nella Categoria A2, Mihai Alessandra ha ottenuto il secondo posto in qualifica e quinto posto in finale, mentre per Iencinella Demetra settimo posto in qualifica e decimo posto in finale.

A seguire nella Categoria A3: Vice-campionessa italiana nel programma base, quarto posto nel programma avanzato. Chiude la competizione con la somma delle due prove con il terzo gradino del podio Forestiero Siria che sfiora la medaglia d’oro per il secondo anno consecutivo per un piccolo errore.

Termina con gioia la prima esperienza in serie B. È stato un anno di emozioni e di crescita per tutti. Gareggiare nei più importanti palazzetti d’Italia con le squadre big d’Italia è stata un’emozione indescrivibile.

Raccogliendo tutte le forze hanno cercato di dare il massimo, e nell’ultima gara di playoff sono arrivate al quinto posto. Rimane comunque il successo che il nostro capitano Cavazza Melissa classe 2000 meritava finalmente di vivere dopo anni in prestito in serie A, con la sua società, che no ha mai abbandonato e che ha sempre sostenuto.