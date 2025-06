Finale Scudetto U18, il Torino si laurea campione d’Italia al Francioni

Grande festa per il Torino e tanta delusione per la Roma. Allo stadio Francioni di Latina, si è conclusa con il trionfo dei granata l’appassionante percorso delle Final Four del campionato Under 18 TIM. In una finale combattutissima, durata ben 120 minuti, le due squadre si sono affrontate senza risparmiarsi, dando vita a un match ad alto ritmo e ricco di emozioni.

La formazione allenata da mister Vegliato ha avuto il merito di essere più cinica e concreta sotto porta, capitalizzando al meglio le occasioni create. Di contro, la Roma ha pagato a caro prezzo le tante chance non sfruttate, lasciando il campo con l’amaro in bocca.

Cronaca

La gara si apre subito con un’occasione per il Torino: Kirilov trova Sandrucci in area, ma il suo tiro è troppo debole. Risponde la Roma pochi minuti dopo su calcio d’angolo, tra proteste per un presunto tocco di mano in area non sanzionato. Sugamele si rende protagonista di diverse azioni offensive, ma Anino, portiere granata, si fa sempre trovare pronto.

Il primo tempo prosegue su ritmi alti, con occasioni da entrambe le parti. Al 30’, Panico serve un ottimo cross per Sugamele che colpisce di testa trovando ancora una volta un super Anino. Sul finire della prima frazione, l’attaccante romanista ha un’altra grande chance, ma il suo tiro termina alto.

La ripresa si apre con nuove emozioni: Bah prova la conclusione per la Roma, ma la mira è imprecisa. Poco dopo è il Torino a rispondere con un insidioso tiro rasoterra di Cacciamani. Al 61’ Ferraris, entrato da poco, sblocca il match con una splendida conclusione a giro dalla distanza che non lascia scampo a Marcaccini. I giallorossi reagiscono immediatamente e al 69’ Belmonte sfiora il pari su punizione. È proprio Sugamele, pochi minuti dopo, a realizzare l’1-1 dagli undici metri, premiando l’insistenza offensiva della Roma.

La partita resta viva fino alla fine dei tempi regolamentari, con nuove opportunità per entrambe le squadre. I giallorossi sfiorano il colpo decisivo nei minuti di recupero: Panico colpisce il palo, poi Morucci trova l’opposizione decisiva di Anino da distanza ravvicinata.

Nei tempi supplementari è ancora la Roma a partire forte. Al 5’ del primo extra-time Sugamele ha un’occasione d’oro, ma Anino compie un vero miracolo. Due minuti dopo, arriva la rete del definitivo 2-1: Gatto batte una punizione dalla trequarti e trova la testa di Spadoni, che insacca con l’aiuto del palo.

Nonostante il forcing finale dei giallorossi, il punteggio non cambia più. Il Torino può così festeggiare il titolo di Campione d’Italia Under 18, al termine di una gara intensa, ricca di qualità e colpi di scena.