Finge di vendere un motore online, è una truffa: denunciato

I carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 49 anni, originario della provincia di Trapani e già noto alle forze dell’ordine, per il reato di truffa.

L’indagine è scattata in seguito alla denuncia presentata da un 40enne residente a Sabaudia, il quale aveva risposto a un’inserzione pubblicata su un noto marketplace online per l’acquisto di un motore per furgone a un prezzo apparentemente vantaggioso. Dopo aver concordato la transazione, l’acquirente aveva effettuato un bonifico di 800 euro, senza però ricevere mai il motore acquistato.

Grazie a mirati accertamenti, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto truffatore, che è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria competente.