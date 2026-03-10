Fingeva di essere dentista, denunciato dopo il controllo nel Sud pontino

Esercitava abusivamente la professione di odontoiatra e per questo motivo è stato denunciato. È quanto scoperto dai militari del NAS di Latina durante un controllo all’interno di uno studio dentistico nel sud pontino. Protagonista della vicenda un uomo di 65 anni che, al momento dell’ispezione igienico-sanitaria, è stato sorpreso mentre stava effettuando una pulizia dentale su una paziente, utilizzando strumenti professionali. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri è emerso però che l’uomo era abilitato soltanto come odontotecnico e assistente alla poltrona e non possedeva i titoli necessari né l’iscrizione all’Albo dei medici e odontoiatri, requisiti indispensabili per esercitare la professione di dentista.

Gli approfondimenti successivi, effettuati anche attraverso l’analisi della documentazione dello studio e le verifiche con il personale, hanno fatto emergere che il 65enne avrebbe svolto anche altre attività tipicamente riservate agli odontoiatri, tra cui la prova e l’installazione di corone dentali. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Latina per esercizio abusivo della professione sanitaria. Denunciato anche il titolare dello studio dentistico, un odontoiatra di 66 anni, ritenuto complice per aver consentito lo svolgimento dell’attività senza i requisiti di legge. I carabinieri del NAS hanno inoltre proceduto al sequestro preventivo dell’intero studio odontoiatrico, comprese attrezzature, dispositivi medici e arredi, per evitare la prosecuzione dell’attività illecita.