Finisce l’incubo per la Maria Maddalena, il porto di Terracina torna navigabile

Tutto è tornato alla normalità nel porto di Terracina. Con un’operazione ad hoc condotta questa mattina, la Guardia Costiera ha messo definitivamente in sicurezza la motonave Maria Maddalena, che dallo scorso lunedì 13 aprile teneva in “ostaggio” il porto di Terracina.

A causa di un cedimento degli ormeggi provocato dal vento e dalle onde, la nave si era infatti intraversata, bloccando il canale e impedendo il transito a ogni altra imbarcazione.

Dopo un primo intervento d’urgenza per stabilizzarla, stamattina i tecnici e gli operatori portuali hanno completato il delicato spostamento. Attraverso una complessa manovra di traino, la nave è stata scortata fino al Molo Gregoriano, dove è stata finalmente assicurata in modo corretto. Le operazioni, favorite dal mare calmo, si sono svolte senza intoppi, permettendo di liberare immediatamente il porto-canale e le banchine pubbliche.

La riapertura dello scalo arriva come un sospiro di sollievo per l’economia locale, proprio alla vigilia della stagione estiva e dell’intensificarsi dei viaggi verso le Isole Pontine. Con il ripristino della piena navigabilità, i collegamenti commerciali e turistici possono ora ripartire regolarmente. Resta però aperto il capitolo delle responsabilità, le autorità marittime continuano infatti gli accertamenti sulla società armatrice per chiarire le dinamiche del guasto iniziale.