Finta assicurazione online, truffano un uomo di Prossedi: quattro denunciati

Hanno truffato un uomo di Prossedi fingendosi operatori assicurativi online e riuscendo a farsi accreditare oltre 320 euro sul conto di uno di loro. Per questo motivo quattro uomini, di età compresa tra i 21 e i 50 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per truffa in concorso.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Prossedi, sono partite dopo la querela presentata dalla vittima. I militari hanno ricostruito la truffa, scoprendo che gli indagati – tre residenti in provincia di Catania e uno a Napoli – avevano utilizzato la tecnica dello spoofing per appropriarsi dei dati personali dell’uomo, raccolti da una nota piattaforma web dove aveva compilato un modulo per ricevere un preventivo assicurativo.

Una volta ottenute le informazioni, i truffatori le hanno usate con artifizi e raggiri, fino a ottenere il versamento della somma sul conto corrente di uno di loro.