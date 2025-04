Finta vincita da sogno, ma è una truffa: tre uomini denunciati a Cisterna

Avevano fatto credere a una donna di 75 anni di aver vinto una grossa somma di denaro, ma dietro la promessa si nascondeva una truffa ben orchestrata. I carabinieri della Stazione di Cisterna, al termine di una rapida attività investigativa, hanno denunciato tre uomini – di 70, 55 e 22 anni – per il reato di truffa in concorso.

Tutto è partito dalla denuncia dell’anziana, insospettita dopo aver ricevuto alcuni SMS che annunciavano una vincita importante. I truffatori, però, le avevano chiesto di versare quasi 10.000 euro a titolo di spese di riscossione, suddividendo la cifra in più ricariche su carte postepay.

Grazie alle indagini, i militari sono riusciti a risalire in tempi brevi ai tre presunti responsabili: le carte risultavano infatti intestate proprio a loro. Ora dovranno rispondere all’Autorità giudiziaria di una truffa che, per poco, non ha colpito duramente una persona anziana e vulnerabile.