Fiorella Mannoia a Sabaudia con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”

Nuovo grande appuntamento musicale all’Arena del Mare BCC Roma di Sabaudia. Lunedì 17 agosto protagonista sarà Fiorella Mannoia con il concerto “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, il nuovo viaggio live dedicato ai repertori e ai brani più amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

La serata rientra nella rassegna estiva con direzione artistica affidata a Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, organizzata da Ventidieci con il patrocinio del Comune di Sabaudia.

Il progetto nasce nel trentennale di Anime Salve, pubblicato nel 1996 e considerato una pietra miliare della musica italiana, ultimo lavoro creativo di De André realizzato insieme a Fossati e insignito della Targa Tenco.

Lo spettacolo sarà un percorso intenso tra i brani simbolo di quell’album, i grandi successi dei due cantautori già entrati nel repertorio dell’artista romana e nuove interpretazioni di capolavori che hanno segnato intere generazioni. Un omaggio profondo a un’eredità musicale e culturale ancora oggi capace di emozionare e parlare al pubblico contemporaneo.

Sul palco, Fiorella Mannoia guiderà gli spettatori in un racconto musicale potente e personale, celebrando due maestri che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera artistica e nella storia della canzone d’autore italiana.