FIPAV Lazio: il pontino Massimo Moni nuovo presidente con il 72,8% dei voti

La pallavolo laziale volta pagina e sceglie la continuità del dialogo. Nella cornice dello Sheraton Parco de’ Medici, l’assemblea straordinaria regionale elettiva ha decretato oggi, 15 marzo, la vittoria schiacciante di Massimo Moni, originario di Minturno, eletto nuovo presidente del comitato regionale FIPAV Lazio.

Il consenso raccolto da Moni è di quelli che non lasciano spazio a interpretazioni: il 72,8% delle preferenze ha premiato il programma denominato “Costruire insieme il domani”. Un risultato che riflette il capillare lavoro di ascolto svolto nelle ultime settimane con le realtà del territorio, dalle piccole società di provincia ai grandi club della capitale.

Insieme a Moni, è stata eletta in blocco l’intera squadra a suo sostegno. Il nuovo consiglio regionale sarà composto da: Paolo Brescia, Antonietta Epifanio, Luigi Dell’Orso, Enrico Onofri, Benedetto Rocco e Viviana Marozza.

Visibilmente soddisfatto, il neo-eletto Massimo Moni ha voluto ringraziare il movimento per la fiducia ricevuta tracciando immediatamente la rotta per il prossimo futuro. Di seguito, la dichiarazione ufficiale rilasciata a nome di tutta la squadra:

“Da oggi parte il nostro progetto per costruire insieme alle società, ai comitati territoriali e ad ogni tecnico, atleta, dirigente, ufficiale di gara e amico della pallavolo il domani. Non vediamo l’ora di affrontare i tanti temi e le questioni che animano il nostro movimento. Ringraziamo per la fiducia quanti ci hanno sostenuto e che saranno il nostro punto di riferimento quotidiano. Al lavoro per il bene della pallavolo laziale!”

Con questa elezione, il CR FIPAV Lazio si assicura una guida solida e un mandato chiaro. La priorità, come sottolineato nel comunicato post-elettorale, sarà trasformare la “condivisione” promessa in campagna elettorale in un impegno quotidiano a supporto di tutti i tesserati della regione, consolidando il Lazio come uno dei poli d’eccellenza del volley naziona