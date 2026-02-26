FIPAV Lazio, Massimo Moni ufficializza la candidatura alla presidenza del CR

Massimo Moni annuncia ufficialmente la propria candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale FIPAV Lazio, sostenuto da un gruppo di dirigenti e appassionati del territorio pronti a mettere esperienza e competenze al servizio del movimento pallavolistico regionale.

Originario di Minturno, Moni vanta un lungo percorso all’interno della federazione: per due mandati presidente della FIPAV Latina e consigliere del Comitato Regionale dal 2016, si propone ora alla guida della FIPAV Lazio con l’obiettivo di rafforzare uno dei movimenti più importanti d’Italia per numeri, qualità e diffusione sul territorio.

“Crediamo che il Comitato Regionale FIPAV Lazio debba essere un motore di competenze e crescita, capace di valorizzare ogni realtà del territorio. Vogliamo costruire attraverso l’ascolto, il confronto e la partecipazione, creando gruppi di lavoro aperti alle società e ai protagonisti della pallavolo laziale,” dichiara Moni, che ha scelto un video pubblicato sui social per il lancio ufficiale della campagna elettorale.

La candidatura nasce da una visione condivisa: rendere il Comitato un punto di riferimento dinamico, inclusivo e orientato allo sviluppo, capace di favorire la collaborazione tra società, tecnici, atleti e dirigenti.

Accanto a Moni sarà presente una squadra di candidati consiglieri composta da Benedetto Rocco, Viviana Marozza, Antonietta Epifanio, Alberto Di Blasi, Luigi Dell’Orso, Enrico Onofrj e Paolo Brescia, un gruppo unito dall’obiettivo di costruire il futuro della pallavolo laziale attraverso un lavoro condiviso.

Al centro del programma viene proposta l’introduzione di un nuovo modello partecipativo, basato su gruppi di lavoro permanenti e aperti alle società sportive, dedicati ai principali temi del settore. Spazi di confronto pensati per condividere idee, obiettivi e buone pratiche, rafforzando l’identità comune del movimento regionale.

“Vogliamo che ogni società si senta parte attiva di un progetto collettivo, costruito sulla fiducia, la partecipazione e la competenza,” conclude Moni.