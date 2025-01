Firmato il decreto: ecco 524 milioni per gli ospedali del Golfo e Latina

E’ stato firmato un decreto che stanzia 524 milioni di euro per la sanità della provincia di Latina, un’importante iniezione di fondi destinata alla realizzazione dell’Ospedale del Golfo e del nuovo ospedale di Latina. Di questi, 263 milioni sono destinati all’ospedale di Gaeta e 261 milioni al nuovo nosocomio di Latina.

Il Consigliere Regionale Cosmo Mitrano ha espresso il suo apprezzamento, ringraziando il Presidente Francesco Rocca per aver mantenuto gli impegni presi con Forza Italia e per il supporto del Senatore Claudio Fazzone, che ha lavorato instancabilmente per la realizzazione di queste strutture sanitarie fondamentali.

Grazie a questi fondi, la provincia di Latina potrà dotarsi di due ospedali all’avanguardia, uno situato a nord e l’altro a sud del territorio, garantendo così servizi sanitari di eccellenza a tutti i cittadini. Con la nuova governance dell’ASL di Latina, guidata dalla Direttrice Generale Sabrina Cenciarelli, si nutre fiducia nel raggiungimento di ulteriori risultati significativi per la sanità pubblica della provincia. Questa iniziativa segna un passo fondamentale verso il potenziamento dell’offerta sanitaria nella regione, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi disponibili per la popolazione locale.