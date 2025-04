Fischietto partenopeo per Audace Cerignola-Latina: dirigerà Esposito di Napoli

Sarà Carlo Esposito della sezione di Napoli a dirigere il match tra Audace Cerignola e Latina, in programma per il prossimo turno di campionato, l’ultimo turno di Serie C Now 2024-2025. Una sfida sulla carta senza pretese per i nerazzurri, già salvi grazie alla vittoria nello scorso turno interno contro il Potenza.

Ad assistere l’arbitro Esposito ci saranno Lorenzo Savasta di Alba-Bra e Davide Fenzi di Treviso. Quarto ufficiale designato Alessandro Gervasi della sezione di Cosenza.

Il fischietto partenopeo sorride ai padroni di casa, due successi in due direzioni: nell’annata 21/22 del Girone H di Serie D, Esposito fischiò in due successi dell’Audace, entrambi casalinghi, contro Bitonto e Lavello.

Nessun precedente invece, con i nerazzurri. Una partita senza pretese si, ma guai a rilassarsi: il Latina vorrà sicuramente chiudere al meglio il proprio campionato, consci di dover ripartire al meglio nella prossima stagione. Con la carica infusa da Mister Bruno, guai per i pugliesi dar per “scontato” un rilassamento nerazzurro.