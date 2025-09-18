“Fitwalking for AIL” – Latina è pronta a camminare per la solidarietà

Latina si prepara a una domenica speciale. Il 28 settembre 2025 torna la seconda edizione di Fitwalking for AIL, la camminata solidale organizzata da AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma per sostenere la ricerca scientifica e i pazienti ematologici.

Un passo che vale

Fitwalking for AIL è molto più di un evento sportivo: è un momento di comunità. Chiunque può partecipare, dalle famiglie con bambini agli sportivi, perché non conta la velocità ma il desiderio di camminare insieme per una buona causa.

Accanto ad AIL ci sono il Comune di Latina, la Provincia di Latina e il Comitato Provinciale OPES Latina, partner che rafforzano il legame tra sport, salute e solidarietà.

Quando e dove

•Data: domenica 28 settembre 2025

•Ritrovo: ore 8.30 presso la sede AIL in Via Tanaro 27

•Partenza: ore 10.00

•Arrivo: Piazza del Popolo, dove il Villaggio AIL accoglierà i partecipanti con stand informativi, musica e attività.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte alla sede AIL di Via Tanaro 27 (orari 8.30–13.00 e 15.30–18.00). Con 10 euro si riceve la sacca ufficiale dell’evento e si contribuisce direttamente ai progetti di assistenza e ricerca.

Il conto alla rovescia

•Ultimi giorni: c’è ancora tempo per iscriversi e ritirare la sacca.

•Tre giorni prima: prepara scarpe comode e bottiglietta d’acqua.

•Sabato 27: controlla pettorale e logistica.

•Domenica 28: alle 8.30 ritrovo, alle 10.00 tutti in cammino.

⸻

Camminare insieme per AIL significa trasformare un gesto semplice in un atto di solidarietà concreta. Domenica 28 settembre, porta con te amici e famiglia: ogni passo è un traguardo verso la speranza.