FN incontra il consigliere Fanti: “Sostegno alla maggioranza, ma con autonomia”

Si è svolto oggi, nell’ufficio di Massimo Perrone, un incontro tra i referenti dei circoli costituenti di Futuro Nazionale e il neo consigliere comunale di Latina Alessandro Fanti.
Alla riunione hanno partecipato Massimo Perrone, Andrea Silvagni, Fabrizio Falconi, Christian Capuano, fondatore del primo Circolo Giovani di Futuro Nazionale della provincia di Latina, e Alessandro Caporale.
Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà di costruire una squadra unita, capace di sostenere Fanti nella sua nuova esperienza amministrativa e di elaborare proposte concrete per affrontare le principali problematiche della città.
“Alessandro Fanti avrà una base di confronto e di supporto – si legge nella nota –. Vogliamo lavorare con responsabilità per individuare soluzioni efficaci nell’interesse esclusivo dei cittadini”.
Il movimento ha inoltre chiarito la propria posizione rispetto alla maggioranza di centrodestra:
“Futuro Nazionale continuerà a garantire il proprio contributo etico, morale e politico, mantenendo però piena autonomia di giudizio. Il sostegno non sarà mai incondizionato”.
I referenti dei circoli hanno infine rivolto a Fanti gli auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia nella sua capacità di rappresentare in Consiglio comunale i valori del movimento.