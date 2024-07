Foce verde, uomo accusa un malore improvviso mentre fa il bagno e muore

Una giornata tragica si è consumata ieri presso il tratto di spiaggia adiacente lo stabilimento balneare dell’aeronautica militare, vicino Foce Verde, dove un uomo di 39 anni ha perso la vita a seguito di un malore mentre nuotava. L’uomo, colpito improvvisamente, è stato immediatamente soccorso dai bagnini, assistiti da alcuni bagnanti che si sono prontamente gettati in acqua per aiutarlo.

I soccorritori del pronto intervento sanitario, giunti rapidamente sul posto con un’ambulanza e un elicottero, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 39enne.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per effettuare i necessari accertamenti. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, sembrerebbe chiaro che la vittima sia stata stroncata da un malore. Ulteriori indagini hanno indicato che l’uomo aveva sofferto di patologie cardiache in passato, circostanza che avvalora l’ipotesi del malore improvviso come causa del decesso.