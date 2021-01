Focolaio Covid: colpita la casa di cura Bella Italia

SEZZE – Accertati i 6 casi di Covid 19 presso la casa di cura “Bella Italia” di Sezze. A confermalo sono i tamponi molecolari effettuati a 4 ospiti e 2 operatori sanitari. La struttura collocata nel comune setino, già nei giorni scorsi aveva provveduto ad effettuare i test rapidi, i quali sin da subito avevano dato esito positivo.

Scattati immediatamente i protocolli ASL di messa in sicurezza per tutti i restanti ospiti ed operatori sanitari risultati negativi ai test.

Tra le ipotesi avanzate per garantire l’assistenza agli ospiti, essendo tutti i positivi asintomatici, è quella di optare la stessa via usata dalla residenza per anziani Villa Marina, ovvero di impiegare gli stessi operatori positivi per l’assistenza dei 4 anziani.