Fogliano Arena: Frassica conquista il pubblico, Vacchi pronto a far ballare la notte

La stagione estiva della Fogliano Arena entra nel vivo, alternando risate fuori dagli schemi a notti di pura euforia musicale. Ieri sera, a far decollare l’atmosfera ci ha pensato Nino Frassica, che insieme alla Los Plaggers Band ha trascinato il pubblico in uno show surreale e travolgente, sospeso tra teatro, parodia musicale e improvvisazione pura.

Frassica resta una certezza della comicità Italiana: con sei musicisti di altissimo livello al suo fianco, ha trasformato brani celebri, jingle pubblicitari e sigle TV in sketch comici degni di uno spettacolo d’autore. Ironia, nonsense e un tocco di follia collettiva hanno reso la serata un’esperienza a metà tra il cabaret e il concerto pop. L’evento, ospitato dalla famiglia Boldreghini, ha richiamato spettatori da tutta la provincia, confermando il successo di un tour estivo che lo porterà in venti città italiane.

Ma la Fogliano Arena non si ferma: questa sera, sarà il turno di Gianluca Vacchi, che trasformerà lo spazio in una pista da ballo a cielo aperto. Imprenditore diventato dj di fama internazionale, Vacchi promette un’esplosione di luci, effetti speciali e ritmo, con un set che strizza l’occhio alle grandi capitali mondiali della musica elettronica. La sua carriera, passata dai consigli di amministrazione ai palchi di Ibiza, Dubai e Amsterdam, è una delle più eclettiche del panorama attuale.

E non finisce qui. La line-up estiva dell’arena è ancora lunga e variegata: in arrivo anche Gabriele Cirilli, Shiva, Steve Aoki e Biagio Izzo, in un mix esplosivo di comicità, rap e grandi nomi della scena dance internazionale.

Dalla satira improvvisata di Frassica al beat internazionale di Vacchi, la Fogliano Arena si conferma il palcoscenico dell’estate pontina, capace di unire generazioni e gusti diversi sotto un unico cielo.