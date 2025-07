Fogliano Arena, Vacchi abbandona l’evento. Boldreghini: “Siamo sconvolti, ma andiamo avanti”

Doveva essere uno degli eventi clou dell’estate pontina, un appuntamento imperdibile per il pubblico della Fogliano Arena, divenuta in brevissimo tempo punto di riferimento per l’intrattenimento notturno del litorale. Invece, la serata di ieri si è trasformata in una pagina nera per lo spettacolo a Latina, lasciando l’amaro in bocca a migliaia di spettatori.

Protagonista della serata, almeno sulla carta, doveva essere Gianluca Vacchi, noto imprenditore, influencer e dj italiano, pubblicizzato come punta di diamante della serata con il suo atteso dj set. L’affluenza è stata straordinaria: in tantissimi si sono riversati nella zona del Fogliano, pronti a ballare al ritmo delle sue hit. Ma il dj set non è mai iniziato.

Secondo quanto ricostruito dagli organizzatori, a causa di problemi tecnici legati all’impianto elettrico, si è reso necessario l’intervento urgente di Enel e dei tecnici, che hanno lavorato per consentire lo spostamento dell’impianto audio nel largo di Capo Portiere, consueta location delle serate del Fogliano. Una soluzione d’emergenza, ma organizzata con rapidità per non far saltare la serata.

Tuttavia, a sorpresa e tra lo sconcerto generale, Gianluca Vacchi ha deciso di non salire sul palco. L’artista, come riportato dagli organizzatori, ha abbandonato la location, lasciando pubblico e staff completamente spiazzati. Una scelta che ha generato fortissime polemiche, soprattutto perché la macchina organizzativa era riuscita a superare l’emergenza tecnica per garantire comunque lo spettacolo.

A denunciare l’accaduto è stato Gianluca Boldreghini, proprietario della Fogliano Arena, che attraverso un video pubblicato sui social ha raccontato la dinamica dei fatti, esprimendo profonda delusione e rabbia per il comportamento dell’artista:

“Nonostante i commenti negativi che avevo ricevuto quando lo abbiamo annunciato, avevo scelto di crederci, di essere positivo. E invece mi trovo a doverli confermare: Gianluca Vacchi non si è presentato.”

Gli spettatori paganti verranno rimborsati, come già confermato dallo staff. Ma resta forte l’amarezza per una serata che avrebbe potuto regalare divertimento e spettacolo, trasformata invece in una delusione collettiva.

Una brutta esperienza, certo. Ma anche un episodio che, come sperano gli organizzatori, non dovrà scalfire la reputazione e il successo che la Fogliano Arena sta raccogliendo in questa estate. Latina merita eventi di qualità, rispetto per il pubblico e professionisti all’altezza del palco.