Folgorati mentre potano gli alberi, tre operai ustionati: due gravi a Roma

Erano al lavoro con un cestello elevatore per potare degli alberi, quando il mezzo ha toccato i cavi dell’alta tensione. E’ l’ennesimo incidente sul lavoro quello avvenuto ieri in via degli Arenili a Marina di Minturno.

Tutto è successo poco prima delle 10, quando al numero unico d’emergenza 112 è arrivata la segnalazione di quanto accaduto. In tre sono rimasti feriti, due in particolare con condizioni più gravi. Il primo è un 51enne del posto, risultato poi essere il proprietario del terreno, che ha riportato delle gravissime ustioni e per il quale si è reso necessario il trasporto in elicottero al Sant’Eugenio di Roma. Il secondo è un 37enne di Formia, anche lui colpito dalla forte scarica è stato trasportato in eliambulanza al Gemelli. Poche conseguenze invece per un 46enne gambiano, l’unico tra gli operai che si trovava isolato sul cestello. L’uomo è stato protetto dall’isolamento della piattaforma, subendo solamente una scarica di lieve entità.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale. Poco dopo è arrivato anche il personale dell’Asl addetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.