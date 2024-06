Follia a Latina, straniero irregolare aggredisce un uomo e lancia una sedia contro una donna

In preda all’ira si scatena contro alcune persone all’esterno di un’attività commerciale di Latina. E’ accaduto ieri pomeriggio a due passi dal centro dove, gli agenti della Squadra Volante, hanno denunciato per percosse uno straniero irregolare sul territorio.

Allertati da una dipendente del negozio, i poliziotti si sono portati sul posto trovando il presunto aggressore apparentemente tranquillo. L’uomo, come raccontato dalle persone presenti, ha prima aggredito per futili motivi un uomo, colpendolo con un pugno ed in seguito si è scagliato contro una donna lì presente utilizzando una sedia, per fortuna non riuscendo a procurargli gravi ferite.

Lo straniero, con numerosi precedenti di polizia per reati simili, è stato condotto presso gli Uffici della Questura per le procedure di identificazione ed è stato denunciato per il reato di percosse.

I successivi accertamenti hanno evidenziato la mancanza di titoli legittimi per la permanenza sul territorio nazionale e pertanto l’Ufficio Immigrazione ha attivato nei suoi confronti le procedure dirette all’accompagnamento presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, dove nella serata di ieri è stato condotto dai poliziotti della Questura e dove permarrà per le successive attività amministrative volte al rimpatrio nel paese di origine.